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Вертолеты Ми будут собирать на авиазаводе в Алма-Ате

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Вертолеты Ми будут собирать на авиазаводе в Алма-Ате

Нур-Султан, 28 августа. Российская и казахстанская стороны договорились, что с 2020 года на авиаремонтном заводе в Алма-Ате начнется крупноузловая сборка вертолетов семейства Ми гражданского назначения.

Как сообщает РИА Новости, такая договоренность достигнута в ходе рабочей встречи министра индустрии Казахстана Романа Скляра с главой российского Минпромторга Денисом Мантуровым.

«Кроме того, в области самолетостроения дан старт реализации новых проектов, предусматривающих максимальную кооперацию казахстанских и российских предприятий», — говорится в сообщении казахстанского министерства.

Добавим, что в середине августа заместитель главнокомандующего ВКС, командующий ВВС Сергей Дронов рассказал, что новый российский ударный вертолет Ми-28НМ сможет одновременно обстреливать две цели управляемыми ракетами.

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Источник: РИА Новости
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