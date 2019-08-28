Москва, 28 августа. Программа «Земский учитель», предполагающая единовременную выплату в один миллион рублей для тех, кто переезжает для работы в школах в села и малые города, рассчитана на учителей в возрасте до 55 лет. Об этом говорится в официальном письме-разъяснении министерства просвещения РФ. Отмечается, что на федеральном уровне возрастной ценз установлен до 55 лет.

Учителя до 55 лет в России смогут рассчитывать на миллион рублей при переезде на село. Как пишет ТАСС, ранее руководитель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов направил на имя председателя правительства РФ Дмитрия Медведева письмо. Он предложил установить предельный возраст для участников проекта на уровне 50 лет.

В феврале 2019 года президент России Владимир Путин поручил запустить в 2020 году программу «Земский учитель», по которой единовременную выплату в размере одного миллиона рублей получат педагоги при переезде в села и малые города.

«Сегодня уже говорил о расширении программы «Земский доктор». Предлагаю с 2020 запустить аналогичную программу «Земский учитель», — сказал Путин, обращаясь к Федеральному собранию.

Сообщалось, что Минэкономразвития предложило лишить льгот сельских учителей и врачей. В Минэкономразвития предлагают «скорректировать» положения федерального законодательства, регулирующие право сельских педагогов на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения. План по оптимизации опубликован на сайте ведомства. Отмечается, что специалисты хотят исключить эти льготы из закона «Об образовании в РФ».

Как уточнили в пресс-службе, отмена федеральных льгот возможна из-за ранее принятых решений по повышению оплаты труда педагогическим работникам. Кроме того, лишить льгот могут медицинских работников.

Член комитета Госдумы по аграрным вопросам Аркадий Пономарев написал в Минэкономразвития письмо. Он напомнил, что пересмотр льгот для этой категории граждан противоречит«Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года», принятой российским правительством в 2015 году. Документ предполагает наоборот расширение мер социальной поддержки медицинских работников, а также привлечение на село других профессионалов.

В марте стало известно, что Минэкономразвития РФ исключило из дорожной карты предложение отменить компенсации расходов сельским учителям и педагогам за отопление, освещение и оплату жилья.

Ранее согласно проекту «Плана по оптимизации регулирования на федеральном уровне полномочий органов государственной власти субъектов РФ» льготы для сельских медиков и педагогов должны были отменить в связи с плановым повышением зарплат. Документ был опубликован сайте Минэкономразвития.

Соответствующее предложение было раскритиковано депутатами и сенаторами. Так, член комитета Госдумы РФ по аграрным вопросам Аркадий Пономарев посчитал, что отмена льгот противоречит программе российского правительства — «Стратегия устойчивого развития сельских территорий РФ на период до 2030 года». Документ был принят в 2015 году. Он предписывает расширять меры социальной поддержки медицинских работников, а также создавать привлекательные условия жизни и труда работникам, привлеченным в сельскую местность.