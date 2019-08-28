Досрочные выборы в Мосгордуму стартуют в столице. События дня. ФАН-ТВ

Досрочные выборы в Мосгордуму Досрочные выборы в Мосгордуму стартуют 28 августа в столице страны. Местные жители, у которых нет возможности прийти на участок 8 сентября, смогут отдать свой голос до 7 числа. В будни избирательные комиссии работают с 16.00 до 20.00, в выходные — с 10.00 до 14.00. Напомним, всего на выборах зарегистрировано 233 кандидата. Партии представляет 171 из них, 62 — самовыдвиженцы.

США начнут работать над возвращением России в G8 США начнут работу над возвращением России в G8. Это поручение Дональда Трампа. Об этом сообщил в ходе интервью на одном из американских телеканалов госсекретарь Штатов Майк Помпео. Каким конкретно образом будет проходить работа — Помпео не рассказал. Однако глава Белого дома уже обещал пригласить Владимира Путина на саммит в следующем году. Напомним, в «Большую восьмерку» наша страна входила до 2014 года, но после воссоединения Крыма с Россией, участники объединения решили не приезжать на очередную встречу в Сочи. За возобновление прежнего формата также высказались Япония и Италия.

Корреспонденты ФАН отправились в Ливию В поисках правды. Корреспонденты Федерального агентства новостей начали работу в столице Ливии Триполи. Их цель не просто рассказать о нынешней ситуации в стране, а найти двух задержанных россиян. Это сотрудники Фонда защиты национальных ценностей. В стране они занимались социологическими, культурологическими и политическими исследованиями. Причина, по которой их задержали — надуманная. Якобы вмешательство в предстоящие выборы президента. А их в стране в ближайшее время не предвидится. Корреспонденты ФАН Владимир Малянов и Альгирдас Микульскис только начали свою работу. Стоит отметить, что журналисты получили официальное разрешение на съемки.