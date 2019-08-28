Москва, 28 августа. Известная телеведущая Елена Малышева прокомментировала лучшую диету на бургерах.

Ранее британская газета DailyMail опубликовала советы диетологов тем, кто не хочет отказываться от фастфуда, но при этом мечтает похудеть. Исследователи уточнили, чтобы похудеть, не надо отказываться от бургеров. Они посоветовали худеть, выбирая правильные блюда в McDonald’s и Burger King. По словам эксперта Пиппы Кэмпбелл, можно есть на завтрак макмаффин с беконом и яйцом, так как в нем всего 348 калорий.

Малышева оценила западную диету и объяснила, что проблема людей с лишними килограммами намного шире. Она уточнила: дело не в том, что люди едят булки и котлеты.

«Сама по себе котлета из McDonald’s не является исчадием ада. Исчадием ада являются люди, которые кроме булки с котлетой больше ничего не едят», — подчеркнула телеведущая.

При этом глобально она согласилась с Кэмпбелл. Малышева объяснила, как человек может похудеть на бургерах. Она объяснила, что современному человеку надо съедать от 1,2 тысячи до 1,5 тысячи килокалорий в день. При этом, какой едой он будет наполнять рацион — неважно. Как пишет «Царьград», телеведущая подчеркнула, что при соблюдении калорийности и в ресторане фастфуда можно найти достойное питание.

Ранее президент США Дональд Трамп придумал, как есть бургеры на диете и не толстеть. Обедая гамбургером из McDonald's, он заказал блюдо с половиной булочки.

Правильное питание Трампу прописали врачи из-за риска ожирения, однако американский президент полностью отказаться от фастфуда не смог и ищет другие способы употреблять меньше углеводов, пишет The Independent со ссылкой на адвоката Трампа Руди Джулиани.

В комментарии для издания медики все же настоятельно рекомендовали американскому лидеру совсем отказаться от хлеба, а красное мясо заменить курицей.

Напомним, президент США Дональд Трамп сел на диету по рекомендации врачей в начале марта. Его вес составлял 108 килограммов при росте 190 сантиметров, до ожирения ему оставалось набрать 400 граммов.

Кроме того, главный внештатный диетолог департамента здравоохранения Антонина Стародубова рассказала, какие бургеры полезно есть.

Бургеры считаются очень калорийной пищей, поэтому данное блюдо стоит модифицировать. По словам Антонины Стародубовой, у классического бургера всего два ингредиента — булочка и котлета.

Мясо обычно готовят на гриле, а булочку пекут из муки высшего сорта, что делает этот продукт опасным из-за избытка жира. Бургер становится еще более небезопасным для желудка при обилии сахара, который присутствует в соусах.

Ломтики помидора, лист салата также входят в число ингредиентов. Диетолог считает, что бургер следует употреблять не чаще одного раза в неделю.

Но можно приготовить полезный бургер из домашних продуктов. Стародубова порекомендовала взять булочку из цельнозернового хлеба, запеченную котлету из нежирного мяса, лучше отказаться от кетчупов и добавить больше зелени.

Домашний бургер будет менее калорийным и таким же вкусным. Еще один плюс бургера, изготовленного своими руками, — отсутствие специй и соли, которые негативно влияют на желудок.