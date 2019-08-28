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ФАН публикует видео с места смертельного ДТП с участием трех авто на МКАД

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ФАН публикует видео с места смертельного ДТП с участием трех авто на МКАД

Москва, 28 августа. Федеральное агентство новостей публикует видео с места смертельного дорожно-транспортного происшествия с участием трех машин на 5-м километре МКАД.

По данным источника, на 5-м километре МКАД произошла серьезная авария с участием трех автомобилей.

В результате ДТП погиб один человек, еще одного экстренно госпитализировали. В настоящее время движение транспорта на участке затруднено, на месте работают экстренные службы.

По словам очевидцев, два автомобиля изначально попали в небольшую аварию. Водители вышли из своих транспортных средств, чтобы установить знак, но в этот момент их протаранил третий автомобиль.

Обстоятельства и причины происшествия выясняются. 

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Источник: Федеральное агентство новостей
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