В Госдуме рассказали, как Макрон выводит Запад из «санкционной засады»

Москва, 28 августа. Член комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона, который заявил, что Парижу нужно переосмыслить и заново построить отношения с Россией.

«Делая подобные заявления, Макрон выводит Запад и Европу из санкционной засады и может стать самым смелым руководителем стран старой Европы», — отметил парламентарий.

Шхагошев подчеркнул, что США и европейским странам необходимо выходить из геополитического кризиса. По словам депутата, актуальность этой проблемы для Запада постоянно растет.

«Макрон может серьезно повлиять на то, чтобы развернуть санкционную машину, движущуюся по направлению к России, в обратную сторону», — сказал Шхагошев в комментарии RT.

Напомним, ранее в ходе выступления перед французскими послами Макрон заявил, что Парижу необходимо каждый день делать шаги в направлении выстраивания новых отношений с Россией. Он также отметил, что Франция намерена развивать сотрудничество с РФ в киберсфере и космической отрасли.

Кроме того, Макрон подчеркнул, что в мире обозначаются новые лидеры международной арены. Президент Франции уверен, что «западная гегемония» подходит к концу, передает НСН. Как отметил французский лидер, нынешние глобальные политические и экономические проблемы невозможно решить без участия России.