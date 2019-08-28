Косачев назвал вынужденной реакцией внесение сенаторов США в стоп-лист в России

Москва, 28 августа. Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал вынужденной реакцией внесение в российский стоп-лист сенаторов США Рона Джонсона и Криса Мерфи, которые заявили, что им отказано в получении визы в РФ. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Российский стоп-лист появился как вынужденная реакция на американские индивидуальные рестрикции, в том числе в отношении депутатов, отметил Косачев.

«Мы всегда и везде четко обозначали коллегам в Конгрессе российскую позицию: готовы ликвидировать эти списки, как только будут ликвидированы американские», — указал российский сенатор.

Он также напомнил, что Москва предложила американцам однократно выводить из-под санкций парламентариев для официальных поездок, однако на эту инициативу не последовало никакой реакции.

Как сообщал телеканал «360», конгрессмен от Республиканской партии США Рон Джонсон и представитель Демократической партии Крис Мерфи заявили, что им было отказано в получении въездных виз в Россию. По словам Мерфи, он планировал отправиться в РФ «в составе двухпартийной делегации Конгресса».

В дипломатическом ведомстве РФ подчеркнули, что сенатор Джонсон не обращался за визой в Россию, он находится в российском стоп-листе. В МИД России заявления сенатора назвали манипуляцией. Председатель комитета по международным делам Государственной думы РФ Леонид Слуцкий заявил во вторник представителям СМИ, что в Госдуме не собирались в ближайшее время принимать делегации сенаторов и конгрессменов из США.