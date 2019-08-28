В МИД РФ не увидели оснований для открытия авиасообщения между Россией и Украиной

Москва, 28 августа. В российском внешнеполитическом ведомстве считают, что Украина все еще не готова возобновить авиасообщение с Россией.

Об этом «Известиям» сообщил неназванный источник в отечественном МИД, по мнению которого власти соседнего государства пока еще не проявляют интерес в решению этого вопроса.

«Случай с российским самолетом, который произошел 9 августа, когда авиационная служба Украины дала разрешение на пролет лайнера над своей территорией, не дает оснований полагать, что власти Украины готовы к диалогу по возобновлению авиасообщения с РФ», — уточнили в МИД.

Впрочем, в Киеве позиция по этому вопросу неоднозначна. В частности в конце июля на сайте президента Украины появилась петиция с требованием возобновить прямое авиасообщение с Москвой.

В свою очередь депутат Верховной рады Евгений Балицкий заявил, что российско-украинское авиасообщение играет огромную роль, что скажется не только на экономике государства.

«Восстановление авиасообщения также будет способствовать нормализации отношений с Россией и поиску решений накопившихся проблем. Введенные ограничения были абсолютно глупыми мерами, которые лишь осложнили жизнь тысячам украинских граждан», — пояснил парламентарий.

По мнению народного избранника, новые украинские власти рано или поздно отменят запрет на полеты ввиду того, что в стране антироссийская истерия сходит на нет, а в обществе есть запрос на установление хороших отношений с Россией.

Как напоминает RT, прямого авиасообщения между Россией и Украиной нет с осени 2015 года, позднее в Киеве запретили российским перевозчикам использовать воздушное пространство страны для транзитных рейсов.