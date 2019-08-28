Корреспонденты ФАН продолжают работу в Триполи

Триполи, 28 августа. Специальные корреспонденты Федерального агентства новостей продолжают работать в столице Ливии. 28 августа они планируют посетить местный университет, а также пообщаться с ливийскими рыбаками.

27 августа корреспонденты впервые вышли в город с аппаратурой, официальным сопровождающими и официальным документом, разрешающим съемку в конкретном районе. Согласно действующим в Триполи правилам, на каждую съемку здесь нужно получать отельное разрешение. Корреспондентам ФАН удалось побывать на главной городской площади, названной в честь павших бойцов Площадью Мучеников, а также немного прогуляться по Медине — Старому Городу.

Ранее сотрудники ФАН попробовали в Триполи национальную ливийскую кухню. Они были приятно удивлены ресторанами и умениями местных поваров, готовящих рыбу и морепродукты.

Напомним, целью командировки корреспондентов ФАН в Ливию является информирование российской общественности о ситуации в стране. Сотрудники ФАН тщательно готовились к командировке в африканскую страну, была проведена серьезная работа по оформлению всех необходимых документов. Отметим, что корреспонденты находятся на территории Ливии, подконтрольной властям Триполи, официально, по разрешению МИД России и МИД Ливии. Оперативно узнавать о том, что происходит в Ливии, можно с помощью нашего Telegram-канала «ЛивияФАН».