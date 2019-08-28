СМИ сообщили о намерении комиссии греческой церкви не признавать ПЦУ

Афины, 28 августа. Две комиссии, сформированные Элладской (Греческой) православной церковью, не намерены признавать «новую церковь» Украины, вопрос передадут на рассмотрение Синода Иерархии. Об этом рассказал журналистам в среду источник в церковных кругах.

В греческой столице в эти дни проходит Постоянный Синод Элладской церкви. Отмечалось, что в ходе мероприятия будет принято решение касательно украинского вопроса.

Как отмечает РИА Новости, для изучения вопроса легитимности предоставления автокефалии были организованы две комиссии — одна по каноническим проблемам и вторая — по экклезиологии. По словам источника агентства, в подготовленных докладах нет ничего позитивного для Константинопольского патриарха, требующего признания автокефалии для так называемой «ПЦУ».

Синод Иерархов при участии 80 митрополитов должен будет вынести вердикт касательно того, признавать ли украинских раскольников.

«Они решат, может ли быть признана раскольническая церковь Епифания или нет», — обратил внимание собеседник издания.

Кроме того, отмечает агентство, священники у Епифания не были рукоположены, поскольку «не имеют хиротонии и у них нет апостольского преемства». Подчеркивается, что в настоящее время на Греческую церковь оказывается «очень большое давление».

Напомним, в украинской столице в конце прошлого года была создана так называемая «новая церковь» Украины, это произошло в результате объединения двух неканонических церковных структур, функционировавших в стране. Руководителем новой «автокефальной церкви» стал «митрополит» Епифаний Думенко.

Каноническая Украинская православная церковь, которую возглавляет митрополит Онуфрий, отказалась участвовать в этом «соборе». В Русской православной церкви (РПЦ) назвали каноническое значение «собрания» в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания другими поместными церквями едва ли осуществимой задачей.