Пентагон утвердил строительство дополнительных 32 км стены с Мексикой

Вашингтон, 28 августа. Пентагон утвердил строительство 32 километров дополнительного пограничного ограждения, дорог и осветительных конструкций на американо-мексиканской границе. Об этом сообщает издание Politico.

Согласно данным ресурса, возведение дополнительного барьера стало возможным благодаря тому, что «траты по договору ниже, чем ожидалось». В итоге дополнительные 32 километра ограждения появятся в штатах Аризона и Калифорния.

Ранее стало известно, что калифорнийский суд постановил, что 2,5 миллиарда долларов из средств военного ведомства Соединенных Штатов не могут быть использованы на строительство стены, как хотела администрация Белого дома.

Напомним, строительство заграждений и стены на границе с Мексикой являлось одним из главных предвыборных обещаний президента Дональда Трампа. В начале текущего года ряд федеральных инстанций и ведомств оставались закрытыми в течение более месяца на фоне разногласий главы Белого дома с законодателями касательно финансирования пограничной безопасности.

В июле сообщалось, что корпорация частных иностранных инвестиций США выделит Мексике около 800 миллионов долларов на развитие и создание рабочих мест на юго-востоке страны.