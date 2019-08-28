Генштаб Украины озвучил новые данные о потерях ВСУ в Иловайске

Киев, 28 августа. Генштаб ВСУ назвал новые данные о потерях в Иловайске, сообщает «Би-би-си Украина».

Так, в августе 2014 года в Донецкой области в битве за Иловайск погибли 220 военнослужащих, 40 — пропали без вести. В плену остаются 13 человек, 44 военнослужащих были ранены.

Во время выхода из Иловайского котла ВСУ потеряли 129 человек убитыми, 10 — оказались в плену, 22 человека — пропали без вести. Ранены были 18 человек.

Кроме ВСУ под Иловайском воевали добровольческие батальоны, потери которых не учитываются. Экс-начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что добровольцы потеряли 200 бойцов. Таким образом, общие потери составили 420 человек. Однако в статистике не учитываются военные, погибшие в госпитале от ранений.

Ранее Виктор Муженко объяснил, почему ВСУ потерпело сокрушительное поражение под Иловайском. По его словам, город не имел стратегического значения для военных, а рассматривался, как тактический эпизод боевых действий. Таким образом, Муженко пытался оправдаться за то, что подразделения ВСУ оказались в полном окружении во время боев.

В мае 2019 года глава Генштаба Украины Руслан Хомчак заявил, что расследование трагедии в Иловайске будет обнародовано, когда материалы дела рассекретят. Это произойдет после завершения расследования военной прокуратуры. По его словам, «необходимо назвать все вещи своими именами».

Напомним, на Украине началась гражданская война в апреле 2014 года, когда Киев ввел войска на территорию Луганской и Донецкой народных республик. Жертвами кровопролитного конфликта, по данным ООН, стали более 13 тысяч человек, сообщает «Газета.ru».

Батальоны ВСУ попали в окружение под Иловайском в августе 2014 года. Военная прокуратура страны завела уголовное дело по статье «Халатное отношение к военной службе, повлекшее тяжкие последствия в условиях боевых действий».