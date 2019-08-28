Определена среднесуточная калорийность рациона россиян

Москва, 28 августа. В Федеральной службе государственной статистики назвали среднесуточную калорийность рациона россиян.

Как сообщает RT, ссылаясь на исследования Росстата, в 2018-году каждый гражданин России в среднем потреблял 2651,5 ккал в сутки, в том числе углеводов — 335,4 грамм, жиров — 108,6 грамм, белков — 80 грамм.

Больше всего калорий в день потребляли жители Дагестана — 3988,3 ккал. Также в пятерке своеобразного рейтинга — Кабардино-Балкария (3619,3 ккал), Ингушетия (3406,4 ккал), Тюменская область (3200,7 ккал) и Башкортостан (3169,8 ккал).

Меньше всего калорий в 2018-м потребляли в Рязанской области (2180,1 ккал). Среди «аутсайдеров» также Хабаровский край (2182,9 ккал), Тамбовская область (2228,7 ккал), Камчатский край (2230,4 ккал) и Москва (2261 ккал).

«Жители городов потребляли меньше калорий, чем население сельской местности. Так, в городских поселениях среднее потребление в сутки составило 2577,8 ккал, в сельской местности — 2865,4 ккал», — говорится в исследовании.

Как напоминает «Газета.ru», на минувшей неделе в Росстате подсчитали долю трат на покупку алкогольных напитков и табачных изделий в общих потребительских расходах россиян.

Оказалось, что в среднем россияне тратили на покупку табачных изделий и алкогольных напитков в 2018 году 3% от общих потребительских расходов. Больше всего на товары этих категорий тратили жители Еврейской автономной области (6%), Ямало-Ненецкого АО (5,7%), Костромской области и Республики Хакасия — по 4,3% общих расходов.

Меньше всего на табак и алкоголь в минувшем году тратили в Чечне (0,1%), Ингушетии (0,3%), Карачаево-Черкессии (1,2%), Дагестане и Тамбовской области — по 1,4% общих расходов.