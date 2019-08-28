Названы самые популярные направления у туристов из России на осень

Москва, 28 августа. Эксперты Ассоциации туроператоров (АТОР) назвали популярные у россиян предстоящей осенью направления отдыха.

По данным АТОР, число бронирований на первые два осенних месяца выросло по сравнению с прошлым годом примерно на 25%. Самыми востребованными у туристов из РФ направлениями остаются Турция, Тунис, Испания, Кипр и курорты России. Также пользуются спросом туры в Италию, Таиланд, Вьетнам. Вырос по сравнению с прошлогодним спрос на поездки во Францию, Чехию, Хайнань и Шри-Ланку.

Несмотря на увеличение числа бронирований, туристы стали больше экономить, отмечают специалисты. Спрос на туры сместился с высокого сезона на его начало и конец, когда поездка может обойтись примерно на 20-30% дешевле. При этом многие планируют отдохнуть в четырех- и пятизвездочных отелях, номера в которых падают в цене с окончанием высокого сезона.

Еще один способ сэкономить — сократить время отдыха. По информации АТОР, поездки на две недели нынче выбирают лишь 18,6% туристов, что на 4,2% меньше, чем годом ранее. Количество проданных путевок на срок от девяти до двенадцати ночей выросло по сравнению с 2018 годом почти на 6%.

Многие позаботились об отдыхе заранее, купив путевки по акциям еще прошлой зимой. Туроператоры отмечают, что уже сейчас поступают заявки на туры осени 2020 года.

Впрочем, горящие путевки по-прежнему занимают до четверти всех продаж. Эксперты ожидают, что спрос на них будет расти и далее, особенно по безвизовым направлениям.