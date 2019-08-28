Военные базы РФ в Сирии показали иностранным журналистам

Дамаск, 28 августа. Иностранные журналисты посетили российскую авиабазу Хмеймим, а также пункт материально-технического оснащения ВМФ России в Тартусе.

Представители прессы посмотрели на быт российских военнослужащих и ознакомились с работой авиабазы. Журналисты побывали на спортивной площадке, в пункте психологической помощи, в зоне отдыха, осмотрели жилые и бытовые помещения, а также попробовали свежеиспеченный хлеб в хлебопекарне.

По словам корреспондентки канала RT Вафы Шабруни, журналисты впервые могут рассказать о повседневной жизни российских военных в Сирии, увидеть, как они поддерживают свой внешний вид.

«Когда мы видим их на улице, они всегда в чистой выглаженной форме. А сегодня мы понимаем, почему это так», — рассказала Шабруни.

В Тартусе журналисты побывали в храме Федора Ушакова, а также понаблюдали за работой специалистов, обслуживающих ракетный корабль «Великий Устюг».

«Сегодня впечатления, конечно, самые сильные. Военный персонал демонстрирует прекрасные навыки, как на земле, так и в воздухе», — заявил корреспондент болгарского телеканала bTV Иван Георгиев.

Журналист рассказал, что вместе с коллегами побывал в Хан-Шейхуне, которые был освобожден от террористов САА.

«Мы видели глаза местных жителей и чувствовали, что они очень рады окончанию войны и возможности вернуться», — отметил Георгиев.

Напомним, генштаб ВС Сирии сообщил об освобождении Хан-Шейхуна 23 августа, корреспонденты Федерального агентства новостей первыми зашли вместе с военными в город. В Кремле приветствовали освобождение Хан-Шейхуна от террористов, сообщает RT.