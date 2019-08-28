Коломойский назвал условие избрания Зеленского на второй срок

Киев, 28 августа. Украинский олигарх Игорь Коломойский рассказал, почему граждане страны могут не избрать на второй срок нынешнего президента Украины Владимира Зеленского.

Размышлениями на тему один из богатейших людей Украины поделился в интервью изданию «Цензор.нет», пояснив также по какой методике нужно рассчитывать KPI украинского лидера.

По мнению Коломойского, показатель эффективности работы Владимира Зеленского, а значит и его шансы быть переизбранным на следующих выборах, зависит от того, какое количество граждан страны вернутся домой с заработков.

«Мы стартуем сейчас с 35 миллионов жителей в стране — это результат независимого анализа. Возвращение людей – это его KPI. Если будет 38 миллионов, значит нужно Зеленского избирать на второй срок», — пояснил олигарх.

«А если будет 35, то Auf Wiedersehen (до свидания. – прим. ред.)», — перешел на немецкий язык Игорь Коломойский.

К слову, одного из богатейших бизнесменов Украины, состояние которого оценивается в 1,4 миллиардов американских долларов, много раз обвиняли в покровительстве Зеленскому.

В России против Коломойского, которого в средствах массовой информации называют одним из спонсоров «евромайдана», из-за событий на юго-востоке Украины возбуждено уголовное дело.

Как напоминает «Газета.ru», в начале августа олигарх объявил имена основных кандидатов на пост премьер-министра страны. По словам Коломойского, на пост председателя правительства Украины главными претендентами являются заместитель главы офиса президента государства по экономическим вопросам Алексей Гончарук и исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.