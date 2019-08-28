Волкер выдвинул условие для возвращения России в G8

Вашингтон, 28 августа. Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что РФ вернется в G8 лишь после ухода из Крыма.

Такое заявление Волкер сделал в интервью украинскому телеканалу «Прямой». Позднее его процитровал в своем Twitter госдепартамент США.

«В 2014 году Россию исключили из G8 из-за аннексии Крыма. Я хотел бы увидеть, как все возвращается обратно. Хотел бы увидеть, как Россия уходит из Крыма, это создало бы прекрасные возможности для возобновления сотрудничества», — сказал Волкер.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал пригласить лидера РФ Владимира Путина на саммит G7, который пройдет в США. В ходе встречи «Большой семерки» во французском Биаррице Трамп неоднократно заявлял, что вопросы международного характера проще решать вместе с Москвой.

В среду госсекретарь США Майк Помпео подтвердил, что Белый дом будет работать над возвращением России в «Большую восьмерку», поскольку этого хочет американский президент.

В свою очередь, Владимир Путин заявлял, что не исключает возобновления работы в формате G8 и считает полезными любые контакты с представителями стран, входящих в этот клуб. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Россия не выступала инициатором возвращения в «Большую восьмерку» и не просила об этом кого бы то ни было.

Напомним, Крым вошел в состав РФ в 2014 году по результатам проведенного там всенародного референдума, в ходе которого абсолютное большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией. Поводом для референдума стал государственный переворот в Киеве, в ходе которого к власти в стране пришло правительство, поддерживаемое украинскими националистами. Украина все еще считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно подчеркивала, что полуостров вошел в РФ исключительно демократическим путем в полном соответствии с международным законодательством. Путин назвал вопрос принадлежности Крыма «исторически закрытым».