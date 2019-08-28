Пьяный офицер ВСУ избил командира и сбежал из части

Киев, 28 августа. Офицер вооруженных сил Украины в состоянии алкогольного опьянения избил комбата и скрылся с места происшествия.

Как сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, инцидент произошел в ходе празднования украинского Дня независимости.

«Между офицерами второй батальонно-тактической группы 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады вооруженных формирований Украины произошел конфликт на почве алкогольного опьянения. Командир третьей роты капитан Евтушенко избил командира батальона за оскорбления в свой адрес, после чего скрылся в неизвестном направлении», — рассказал Филипоненко.

Он подчеркнул, что местоположение избившего комбата офицера до сих пор неизвестно, а командование бригады всеми силами скрывает факт происшествия, не проводя расследования и не сообщая о случившемся вышестоящему начальству.

Специалисты отмечают, что уровень разложения в ВСУ бьет все рекорды. 25 августа в Одессе морской пехотинец, будучи в наряде на КПП, застрелил сослуживца, попав тому в голову.

Ранее стало известно, что личный состав 46-й десантно-штурмовой бригады, прибывшей в район линии соприкосновения в Донбассе, так и не получил продовольственного обеспечения, в результате чего его бойцы вынуждены воровать продукты у местных жителей или менять их на горюче-смазочные материалы. 13 августа семь военнослужащих были госпитализированы из-за отравления грибами, а в населенном пункте Петропавловка «десантники» сожгли пасеку, украв 50 литров меда.

Гражданская война в Донбассе началась в 2014 году, когда к власти в Киеве в результате госпереворота пришло поддерживаемое националистами правительство. Жители Донецкой и Луганской областей отказались признавать его легитимность, после чего на Юго-Востоке Украины началась так называемая «антитеррористическая операция», жертвами которой, по данным ООН, стали около 13 тысяч человек.

Несмотря на достигнутую договоренность о перемирии с 21 июля, украинские боевики практически ежедневно открывают огонь по позициям обороняющих Донбасс подразделений, а также по мирным кварталам, где проживают местные жители.