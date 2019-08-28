Депутат Рады раскритиковал Зеленского за приверженность политике Порошенко

Киев, 28 августа. Депутат Верховной рады Олег Волошин считает, что шестой президент Украины Владимир Зеленский не будет менять политику своего предшественника Петра Порошенко.

«Для меня большим разочарованием стала очень существенная преемственность внешнеполитического курса от Петра Порошенко», — заявил Волошин.

По его словам, страна находится под внешним управлением. Волошин напомнил про визит помощника президента США Джона Болтона, который указывал, «что нельзя привлекать какого-то инвестора из Китая на определенное предприятие». Депутат также рассказал про деятельность на Украине организации «Атлантический совет», которая признана в России нежелательной. Он заявил, что представители этой организации «определяют список потенциальных премьер-министров».

«Я предполагал, что господин Зеленский будет равноудален от всех — Москвы, Вашингтона, от Брюсселя. Этого нет», — отметил эксперт.

Волошин напомнил, что избиратели юго-востока Украины голосовали за Зеленского в надежде на поиск решения по минским соглашениями, а также на урегулирование отношений с Россией. Депутат Рады подчеркнул, что не представляет, как можно наладить отношения с Россией, пытаясь вступить во враждебный Москве Североатлантический альянс.

«Когда люди проголосовали за Владимира Александровича, вдруг выяснилось, что он во многом согласен с Петром Алексеевичем. Оказывается, у него в голове нет этого противопоставления», — заявил Олег Волошин.

Политик считает, что Зеленский не готов установить мир в стране, поскольку боится радикалов и националистов.

«Весомая часть его избирателей в чем-то придерживаются очень странной линии. Они реально на словах все за мир, все хотят, чтоб у нас была и торговля, чтобы мы зарабатывали деньги на транзите газа. Но при этом, чтобы «ни в чем москалям не уступить», — подчеркнул экс-дипломат.

По его словам, в окружении Зеленского много политиков, придерживающихся антироссйиских взглядов и поддерживающих политику Петра Порошенко. Эксперт считает, что все это будет мешать шестому президенту проводить собственную политику.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Трамп планирует встретится с Зеленским во время мероприятий по случаю 80-летия начала Второй мировой войны, сообщает RT.