Синоптики предупредили о заморозках в европейской части России

Москва, 28 августа. До -3 градусов может похолодать в ближайшие дни в некоторых регионах европейской части России.

Об этом «Российской газете» рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина, пояснив, что виной всему холодный циклон, который принес похолодание.

Вихрь уже прошелся в северных регионах, принеся в Архангельскую и Мурманскую область, а также в Республику Коми сильные дожди, сейчас он направляется в Поволжье и средний Урал.

«Среда окажется самым холодным днем этой недели на обширной территории — от севера до Поволжья. Днем столбики термометров не поднимутся выше 14–19 градусов при северном ветре, а ночью уже минус», — уточнила погодный специалист.

В частности до -3 градусов в темное время суток может похолодать в северных регионах. Ночные заморозки до -2 градусов также возможны на востоке, северо-востоке и на северо-западе Московской области.

Впрочем, по словам Паршиной, в этот раз похолодание будет недолгим: синоптики ожидают, что уже в последний календарный день лета в средней полосе будет умеренно тепло.

«Циклон быстро уйдет, и атмосферное давление начнет расти. Погода ожидается солнечной и без осадков. Лето еще должно вернуться к концу недели», — констатировали в Гидрометцентре.

Как напоминает «Газета.ru», в первых числах сентября погода ожидается вполне летняя. По данным метеорологов, погода 1 и 2 сентября в Москве ожидается теплая: днем 22–23 градуса выше нуля.