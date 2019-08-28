Друзь отреагировал на слухи о ДТП с его участием в Петербурге

Санкт-Петербург, 28 августа. Магистр игры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь прокомментировал сообщение о ДТП с его участием.

Ранее в Сети появилась информация о том, что Друзь стал участником автомобильной аварии на пересечении Невского и Владимирского проспектов в Петербурге. На представленных фотографиях с места происшествия человек, похожий на Друзя, склонился над велосипедистом, сбитым на «зебре», рядом стоит автомобиль, которым, как утверждают очевидцы, управлял знаток «Что? Где? Когда?».

Как пишет «Газета.ру», Александр Друзь отказался давать какие-либо объяснения по поводу случившегося, заверив, что ничего не произошло.

«Все хорошо. Все довольны. Все пляшут и поют», — сказал по этому поводу Друзь.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило, что попавший в ДТП велосипедист не получил никаких травм.