Принципиально новый гражданский вертолет начали разрабатывать в России

Москва, 28 августа. Директор по инновациям холдинга «Вертолеты России» Андрей Шибитов сообщил о начале разработки нового российского вертолета.

По словам Шибитова, которые приводит РИА Новости, вертолет объединит прежние наработки, но будет представлять собой «принципиально новую машину».

«Это будет машина, созданная с использованием аддитивных технологий, новых методов сборки, применением композитных материалов, современных профилей несущего и рулевого винтов, передовой конструкции втулки несущего винта», — отметил специалист.

Он рассказал, что проект находится на стадии формирования. Концепция будет отличаться от тех решений, которые были заложены в существующий модельный ряд гражданских вертолетов. Шибитов подчеркнул, что проект объединит в себе все наиболее значимые наработки КБ Миля и Камова, а также Казанского вертолетного завода.

В холдинге «Вертолеты России» уже проводились работы по созданию перспективного скоростного вертолета, в рамках которых была создана летающая лаборатория на базе Ми-24. Как сообщил Шибитов, в рамках этого проекта сформирован научно-технический задел по увеличению скорости полета машин и полученные результаты могут быть использованы для создания коммерческого вертолета.

Ранее «Известия» сообщили, что на Международном авиакосмическом салоне (МАКС-2019) в Жуковском холдинг «Вертолеты России» впервые представил вертолет с салоном повышенной комфортности «Ансат», изготовленный в стилистике люксового бренда Aurus.

«Ансат» обладает самой большой кабиной в своем классе и обеспечивает увеличенное пространство для пассажиров благодаря дизайнерским решениям. Летательный аппарат оснащен двумя двигателями и может применяться для пассажирских перевозок, мониторинга окружающей среды и доставки грузов.