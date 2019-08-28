Посольство РФ отреагировало на высказывание сенатора США о «самоизоляции России»

Москва, 28 августа. Посольство РФ в США предложило американским конгрессменам заняться развитием межпарламентских связей со своими коллегами из России и других стран.

Дипломаты назвали глупостью высказывание сенатора Криса Мерфи о том, что Россия «самоизолирует себя». По их словам, наиболее адекватный ответ на это заявление можно найти на карте, которая изображает членов старшего форума законодателей — Межпарламентского союза. В него входят более 179 стран, однако нет США и представителей ряда небольших государств.

«Американская исключительность или самоизоляция?» — сообщает подпись.

Напомним, ранее американские сенаторы Джонсон и Мерфи заявили, что планировали посетить Россию для переговоров с официальными лицами, однако им якобы «отказали» в визе.

В посольстве РФ в США отметили, что Рон Джонсон не обращался за получением визы. Позже в МИД РФ пояснили, что сенатор находится в «стоп-листе» в ответ на включение российских парламентариев в аналогичный список.

Сенатор Алексей Пушков заявил, что Джонсона пустят в Россию, если он поднимет в Сенате вопрос об отмене антироссийских санкций. Тогда Россия пересмотрит свои «стоп-листы», подчеркнул Пушков.

Как сообщает «Газета.ru», сенатор республиканец от штата Юта Майк Ли планирует посетить Россию, так как ему не отказали в визе, в отличие от его коллег.