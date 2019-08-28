NASA предупредило о приближении к Земле двух огромных астероидов

Вашингтон, 28 августа. Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства предупредило о том, что к нашей планете приближаются сразу два больших по размеру астероида.

По данным НАСА, на минимальное расстояние к Земле космические объекты под кодовыми названиями 2000QW7 и 2010CO1 приблизятся ориентировочно 14 сентября 2019 года.

К слову, диаметр одного из путешественников в космическом пространстве составляет от 290 до 650 метров, что выше Останкинской телебашни, высота которой, как известно — 540 метров.

Второй космический объект, по данным американских исследователей, несколько меньше первого астероида, однако и его размеры впечатляют, составляя ориентировочно от 120 до 260 метров.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства уточнило, что оба космических тела 14 сентября подлетят к голубой планете на расстояние 5,3 миллиона километров.

Как напоминает «Газета.ru», а уже сегодня примерно в одном миллионе километров от Земли пролетит астероид под условным названием 2019 OU1. Ученые обнаружили это космическое тело месяц назад и поначалу внесли его в список опасных.

Однако позднее директор Московского планетария Фаина Рублева заявила, что этот космический объект не представляет опасности. При этом планетарий не планирует проводить какие-либо наблюдения. По словам эксперта, наиболее интересно наблюдать за метеорными потоками, чем за астероидами.