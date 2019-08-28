Число свадеб и разводов в России достигло минимума за 30 лет

Москва, 28 августа. Росстат сообщает, что количество браков и разводов в России достигло минимума с 1990 года.

Согласно данным, которые приводит ведомство, в прошлом году в РФ на тысячу человек пришлось четыре развода. Всего за год распались 583 942 семьи. Меньшее число разводов было зафиксировано лишь в 1990 году, когда этот показатель составил 3,8 на тысячу человек. Чаще всего россияне разводились в 2002 году, тогда распались 853 647 пар. С того момента количество разводов в России постоянно снижается.

Число браков за тот же период также постепенно снижалось — с 1,3 млн в 1990 году до 893 тысяч в 2018-м. Эксперты считают, это связано с тем, что россияне стали чаще жить вместе без регистрации отношений, намного больше браков заключается сегодня в более зрелом возрасте.

«Брачный бум» был зафиксирован в нашей стране в 2011 году, когда на тысячу человек приходилось 9,2 свадьбы. Годом «затишья» стал 2018-й с показателем в 6,1 брака на одну тысячу россиян.

«Жениться и выходить замуж стали гораздо позже, чем 20 лет назад. Поздний брак, как правило, осознанный, потому практически исключает последующий развод», — приводит РИА Новости слова доцента кафедры экономики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александра Тимофеева.

По мнению специалиста, на прочность брачных уз оказывает свое воздействие и ипотека, которая, как правило, касается обоих, и заставляет находить консенсус в совместной жизни.

«В крупных городах высокий процент семей, живущих гражданским браком. Это современная тенденция — иметь не брачные, а партнерские отношения», — подчеркнул Тимофеев.

Как сообщает RT, число регистраций браков за первое полугодие 2019 года уменьшилось к аналогичному периоду года прошлого на 46 тысяч записей, или на 12,6%. Лидерами по количеству свадеб в этом году стали республики Тыва и Ингушетия.