Адмирал назвал «бестолковым» заход украинского корабля в зону учений Черноморского флота

Москва, 28 августа. Экс-командующий Черноморским флотом России адмирал Игорь Касатонов прокомментировал заход украинского военного корабля «Переяслав» в зону проведения российских военных учений.

«Заходить в зону учений — это норма позволительная. Она, конечно, опасная. Акция, конечно, сама по себе бестолковая, рискованная», — считает Касатонов.

Адмирал напомнил, что российские корабли наблюдают за ходом учений из других стран.

Ранее заместитель начальника штаба командования ВМС Украины по вопросам евроатлантической интеграции полковник Андрей Рыженко рассказал,что «Переяслав» зашел в зону учений Черноморского флота, поскольку там не было никакой деятельности. Он подчеркнул, что согласно нормам международного права «Переяслав» мог это сделать. Рыженко подчеркнул, что российский корабли сопровождали украинское судно.

Учения Черноморского флота стартовали 19 августа. В них принимают участие Крымская и Новороссийская военно-морские базы, а также основную корабельные и береговые соединения флота, сообщает «Газета.ru».

Напомним, в 2018 года Штаты передали Украине два списанных катера класса «Айленд», однако они до сих пор не поступили в распоряжение ВМС Украины. Заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент заявил, что техническое состояние кораблей не позволяет им своим ходом переплыть океан и добраться до Черного моря. Чиновник напомнил, что передача этих катеров Украине откроет перед страной «новые возможности».