США начнут работать над возвращением России в G8

Вашингтон, 28 августа. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Белый дом начнет работать над возвращением России в G8.

Об этом Помпео сообщил в интервью телеканалам FOX59 WXIN и CBS4 WTTV. По его словам, администрация США в данном случае будет выполнять поручение Трампа.

«Президент (президент США Дональд Трамп — прим. ФАН) считает, что мы должны это сделать (вернуть РФ в G8 — прим. ФАН). Я работаю на президента. Конечно, мы будем работать в этом направлении», — рассказал госсекретарь США.

Ранее Трамп обещал пригласить лидера РФ Владимира Путина на саммит G7, который пройдет в США в 2020 году. Позже глава Франции Эммануэль Макрон, рассказывая журналистам об итогах встречи «Большой семерки» в Биаррице, сообщил, что лидеры стран-участниц встречи так и не смогли достичь договоренности по этому вопросу. Так, канцлер ФРГ Ангела Меркель связала возвращение России в G8 с прогрессом по мирному урегулированию ситуации в Донбассе.

Путин не исключает участия России в формате G8. Российский лидер подчеркивает, что Москва считает полезными любые контакты со странами «Большой семерки». Вместе с тем, глава российского МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Кремль не поднимал вопрос о возвращении в G8 по собственной инициативе. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, это не является самоцелью для России, которая считает намного более эффективным обсуждение мировых проблем в формате «Большой двадцатки».

Формат «Большой восьмерки» существовал с 1998 года. В 2014 году на фоне событий на Украине и воссоединения Крыма с РФ участники клуба решили не приезжать на очередной саммит в Сочи, встретившись вместо этого в Брюсселе без участия России. Тогда страны Запада обвинили Москву в якобы вмешательстве во внутренние дела Украины и ввели ряд ограничений. Москва приняла ответные меры, отвергая все обвинения и заявляя, что попытки воздействовать друг на друга с помощью санкций контрпродуктивны.

Как пишет RT, ранее Макрон заявил, что эпоха гегемонии Запада на международной арене подходит к концу и призвал наладить взаимоотношения с Москвой.