Нормы поведения учителей в соцсетях появились в России

Москва, 28 августа. Министерство просвещения и общероссийский профсоюз работников образования разработали нормы поведения преподавателей в интернете и социальных сетях.

Документ носит название «Примерное положение о нормах профессиональной этики педагогических работников». Он уже направлен региональным властям.

Так, учителям стоит воздерживаться от публикации информации, которая нанесет вред здоровью или развитию детей. К ней относится пропаганда употребления алкоголя и наркотиков, способы самоубийства, порнография и т. д. Виды этой информации перечислены в статье 5 федерального закона «О защите детей от информации, которая причиняет вред их здоровью и развитию».

Кроме того, в документе внесены изменения относительно внешнего вида учителя. Педагог должен придерживаться внешнего вида, «соответствующего задачам реализуемой образовательной программы».

В беседе с журналистами «Известий» адвокат юридической компании BMS Law Firm Александр Иноядов считает, что недопустимо регламентировать вопросы, которые выходят за рамки профессиональной деятельности, в том числе содержание личных страниц в социальных сетях.

«Важным является исключение фактов преследования педагогов, в том числе и в отношении их трудовых прав, за действия, не относящиеся к профессиональной деятельности», — заявил эксперт.

По его словам, закон охраняет неприкосновенность частной жизни, а также тайну переписки и об этом нельзя забывать.

Ранее в Омске уволили учительницу Викторию Попову из-за ее фотографий в купальнике, которые появились в Сети. Снимки девушки были опубликованы в Instagram модельной школы, где занималась Попова. После этого руководство учебного учреждения уволила учительницу, поскольку ее хобби якобы противоречит школьному кодексу этики.

Также в Барнауле уволили учительницу русского языка и литературы Татьяну Кувшинникову, которая сфотографировалась в закрытом купальнике после заплыва в честь Универсиады в Красноярске. Мать одного из учеников возмутилась увиденным снимком, пожаловалась директору школы и Кувшинникову вынудили уволиться, пишет RT.

Как сообщает «Газета.ru», в США школьная учительница Лорен Миранда грозит засудить руководство школы из-за гендерной дискриминации. 25-летняя девушка в 2016 году отправила селфи топлесс своему молодому человеку. В 2019 году один из учащихся получил доступ к ее переписке и распространил эротическую фотографию. После этого девушку уволили. Она требует восстановить себя в должности, а также надеется получить компенсацию в размере 3 млн долларов.