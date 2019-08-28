Присутствие России в G8 только на пользу, уверен Трамп

Нью-Йорк, 28 августа. Президент США Дональд Трамп заявил, что участие РФ в саммите G7 упростило бы решение многих спорных вопросов.

Такое заявление Трамп сделал в ходе саммита G7 во французском Биаррице. С ним согласились премьер-министр Италии Джузеппе Конти и его японский коллега Синдзо Абэ, сообщает телеканал CNN.

По словам источников, на которые ссылается телеканал, президент США в ходе обсуждения тем Ирана и пожаров в лесах Амазонии спросил, почему Россия с учетом ее роли в международных делах не принимает участия в этой дискуссии. В ответ лидер Франции Эммануэль Макрон отметил, что важно поддерживать связь с президентом России Владимиром Путиным. Конте и Абэ поддержали Трампа.

Президент США отметил, что если бы Путин присутствовал на саммите, все спорные вопросы можно было бы обсудить непосредственно с ним. Источники телеканала подчеркивают, что Трамп мог вынести на голосование вопрос о восстановлении формата «Большой восьмерки» с участием РФ, если бы был уверен, что большинство коллег поддержат его.

Позицию Дональда Трампа не разделили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, канцлер ФРГ Ангела Меркель, а также канадский премьер Джастин Трюдо. CNN отмечает, что «российский вопрос» был одним из самых спорных на саммите, но в ходе дискуссий ни одна из сторон не поменяла своего мнения. Трамп, в частности, утверждал, что ранее Вашингтон настоял на исключении РФ из «Большой восьмерки» исключительно потому, что Путин «переиграл» действующего на тот момент президента США Барака Обаму.

Как пишет «Газета.ру», пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что возвращение России в G8 не является самоцелью для Кремля. По его словам, обсуждение глобальных мировых проблем, будь то в геополитике, безопасности или экономике неэффективно без участия таких стран, как Китай и Индия, и для этого намного лучше подходит формат G20.