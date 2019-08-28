Климкин обвинил G7 в утрате солидарности по отношению к России

Киев, 28 августа. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что западные страны в G7 «утратили солидарность» по отношению к России.

«Похоже, G7 утратила солидарность в своем отношении к России. Это печально», — написал Климкин на своей странице в Twitter.

По его словам, страны Запада должны сохранить единство действий в отношении Москвы, иначе G7 и Украине грозит «мегаугроза».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ведется работа над тем, чтобы Россия присоединилась к G7. Он подчеркнул, что часть членов «Большой семерки» поддерживает это предложение, однако окончательное решение еще не принято.

Глава Белого дома считает, что президент РФ Владимир Путин переиграл своего бывшего коллегу Бараку Обаму по вопросу Крыма, поэтому Москву исключили из объединения.

Позже британская газета The Guardian написала, что Трамп поссорился с лидерами G7 из-за возможного возвращения России. По словам дипломатических источников, во время ужина в субботу Трамп утверждал, что Владимир Путин должен участвовать в следующей встрече G7, поскольку по вопросам Ирана, Сирии и Северной Кореи имеет смысл взаимодействовать с Россией.

Его поддержал премьер-министр Италии Джузеппе Конте, который уходит в отставку. Против идеи Трампа высказались президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, глава Евросовета Дональд Туск, канцлер Германии Ангела Меркель, а также британский премьер Борис Джонсон. Нейтралитет сохранил только премьер Японии Синдзо Абэ.

Россия прекратила участвовать в G8 после событий в Крыму и на юго-востоке Украины в 2014 году, когда ее перестали приглашать на встречи семи ведущих государств планеты. В 2018 году Путин напомнил, что Россия сама не выходила из организации и не закрывала двери для ее участников.

Напомним, Крым воссоединился с РФ в марте 2014 года. Жители полуострова провели референдум, на котором 95% жителей Севастополя и более 96% крымских избирателей высказались за воссоединение с Россией, сообщает «Газета.ru».