Москва, 28 августа. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал сравнение «Северного потока — 2» с пактом Молотова-Риббентропа.

Ранее появились сообщения о том, что замглавы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк сравнил «Северный поток — 2» с пактом о ненападении между СССР и Германией, заключенным в 1939 году. По его словам, газопровод, обходящий Польшу и страны Балтии, представляет собой договоренность между Россией и СНГ, способную якобы «принести вред Европе».

Как отметил в своем Twitter Пушков, сравнивать «Северный поток — 2» с этим пактом «особенно глупо».

«Проект Польшу никак не затрагивает, она просто остается в стороне, ибо глубоко неинтересна как партнер ни Германии, ни России», — написал сенатор.

Пушков подчеркнул, что в Польше «только и умеют» сравнивать все, что не по душе Варшаве, с пактом Молотова-Риббентропа.

Договор о ненападении между СССР и Германией, именуемый пактом Молотова-Риббентропа по фамилиям подписавших его глав внешнеполитических ведомств двух стран, был заключен 23 августа 1939 года в Москве. Варшава рассматривает его как документ, разграничивший сферы влияния в Европе и зафиксировавший фактическое разделение Польши.

Проект «Северный поток — 2» подразумевает строительство двух нитей газопровода мощностью 55 млрд кубометров газа в год по дну Балтийского моря от побережья России до Германии. Против реализации проекта выступают Польша и страны Балтии, а также Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа через свою территорию. В числе противников строительства «Северного потока — 2» также США, рассматривающие Европу в качестве перспективного рынка для сбыта собственного сжиженного природного газа. Вашингтон утверждает, что российско-германский газопровод якобы несет в себе «угрозу» энергетической безопасности ЕС и дает России возможность оказывать давление на страны Европы.

Москва неоднократно подчеркивала, что «Северный поток — 2» является исключительно коммерческим проектом, направленным на получение прибыли и бесперебойное снабжение европейских потребителей недорогим по сравнению с сжиженным природным газом топливом.