ООН запустила программу по отслеживанию передвижений террористов

Нью-Йорк, 28 августа. Новая контртеррористическая программа, отслеживающая передвижения террористов, начала работать в мае, заявил заместитель генсека ООН, глава Контртеррористического управления Организации Владимир Воронков.

«Мы запустили в мае нашу контртеррористическую программу (по отслеживанию) передвижений террористов», — сообщил Воронков на заседании Совбеза ООН.

Он уточнил, что в многолетней, многомиллионной программе задействовано большое количество различных органов ООН. Как объяснил Воронков, речь идет об использовании информации о перемещении террористов, передает РИА Новости.

Воронков выразил благодарность Нидерландам за «технологический и финансовый вклад, которые позволил этой программе начать работать».

Ранее глава специальной Следственной группы ООН по террористической группировке «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) британский адвокат Карим Хан призвал провести международный трибунал, который бы вынес решение по поводу ответственности каждого, кто причастен к преступлениям «халифата». По словам Хана, процесс должен напоминать Нюрнбергский трибунал.

Карим Хан подчеркнул: в ходе этого процесса весь мир должен услышать заявления пострадавших от ИГИЛ1, а чудовищность разрушительной псевдоисламской идеологии группировки должна быть явлена во всей своей «красе».

1 Организация запрещена на территории РФ.