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В Раде признали зависимость «Укроборонпрома» от российских деталей

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В Раде признали зависимость «Укроборонпрома» от российских деталей

Киев, 28 августа. Избранный депутат Верховной Рады Украины Анна Коваленко заявила, что «Укроборонпром» заместил лишь 60% поставок деталей из РФ.

По словам Коваленко, вопрос импортозамещения для украинского оборонного комплекса по-прежнему остается нерешенным. Ситуация усугубляется тем, что на вооружении ВСУ до сих пор находится большое количество техники, произведенной в России.

«Заменить ее на западные образцы не позволяет госбюджет — это дорого. Мы любым способом должны поддерживать боеготовность такого вооружения», — сказала избранный депутат.

В Раде признали зависимость «Укроборонпрома» от российских деталей

По ее словам, госкорпорация «Укроборонпром» не смогла найти замену примерно для 40% деталей, производимых на территории РФ.

«В системе ОПК есть много коррупционных рисков. Мы должны их уменьшить и восстановить доверие к предприятиям. Например, возможны злоупотребления при закупке комплектующих из РФ. «Укроборонпром» решил вопрос импортозамещения для 60% деталей, для остальных до сих пор не нашли замену», — заявила Коваленко.

В Раде признали зависимость «Укроборонпрома» от российских деталей

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что флагман украинского авиастроения ГП «Антонов» деградирует без комплектующих и заказов из России. С момента прекращения в 2014-2015 годах военно-технического сотрудничества с РФ предприятие резко затормозило разработку и сертификацию новых самолетов, вынужденно осваивая выпуск троллейбусов и спортивных велосипедов.

В апреле текущего года, как пишет «Газета.ру», появилась информация о возможной ликвидации «Укроборонпрома» из-за скандалов с коррупцией и хищениями в концерне, связанными с ближайшим окружением бывшего украинского президента Петра Порошенко.

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Источник: РИА Новости
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