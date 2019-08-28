Высокопоставленный военный из США пришел в ужас от бардака в армии Украины

Киев, 28 августа. Подполковник ВС США, начальник «Объединенной многонациональной группы по подготовке — Украина» (JMTG-U) Роберт Трейси назвал украинских военнослужащих главной проблемой Яворовского учебного центра.

В своем блоге Трейси рассказал, что его подчиненные занимаются подготовкой инструкторов и тренировочных зон в Яворовском учебном центре. По его оценкам, миссию придется продлить. И виноваты в этом «сами украинские военнослужащие».

Одной из проблем является то, что украинцы не знают английского языка и категорически отказываются его учить.

«Даже между собой они не могут найти общего языка! Одни говорят только на украинском, другие только на русском. Некоторые вообще могут говорить на румынском или венгерском», — посетовал американский военный.

Второй проблемой, по словам Трейси, является то, что «местные солдаты очень ленивые и жадные». Порой они саботируют действия инструкторов. Кроме того, «украинский военный может украсть и перепродать любой попавшийся ему на глаза предмет».

«В-третьих, это поголовное пьянство. На Яворовском полигоне пьют все украинские военные. В связи с этим мы были вынуждены начинать занятия с проведения тестов на наличие алкоголя в крови обучаемых. Но даже это мало помогает», — пишет подполковник.

Его возмутил тот факт, что местное командование никак не может справиться с этой проблемой. Трейси предполагает, что «украинские командиры сами участвуют в попойках вместе со своими подчиненными». Военный также посетовал на слабую образованность украинских солдат.

Больше всего американца поразила «откровенная коррупция». Он уточнил, что «в украинской армии за любое продвижение по службе надо давать взятку».

«И никто никого не боится. По-другому у них никак», — пишет Трейси.

Отметим, сообщения о бесчинствах украинских военнослужащих появляются в СМИ регулярно. При этом речь идет о поведении бойцов на передовой в Донбассе. Так, на прошлой неделе сообщалось, что бойцы ВСУ в состоянии алкогольного опьянения спалили в Донбассе казарму и склад с техникой.

Руководство украинской армии заявило о сгоревших 20 километрах полевого кабеля различной емкости, шести телефонных аппаратах ТА-57, четырех радиостанциях Р-105 и полевом коммутаторе П-193. При этом военачальники предпочли умолчать о находившихся на складе станции контрбатарейной борьбы AN/ТPQ-48 и радиостанции Harris FALCON III, поставленных из США.

В июле RT сообщал, что пьяный командир одного из подразделений украинских войск в Донбассе открыл стрельбу по подчиненным, пытавшимся уйти с позиций. Несколько солдат были госпитализированы с огнестрельными ранениями. При этом командование не доложило о данном инциденте начальству.

В конце июля стало известно, что находившийся в состоянии алкогольного опьянения украинский военнослужащий подорвался на мине, отправившись в сторону позиций Народной милиции ДНР договориться о мире.

Подобные инциденты происходят в украинской армии с пугающей регулярностью.