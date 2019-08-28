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Московский планетарий оценил угрозу летящего к Земле астероида

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Московский планетарий оценил угрозу летящего к Земле астероида

Москва, 28 августа. Директор Московского планетария Фаина Рублева заявила ,что астероид 2019 OU1, который приблизится к Земле на расстояние в один млн километров не представляет опасности.

«Такой астроид, проходя на большом расстоянии, никакой опасности для жителей Земли не представляет. Это самое главное, что нужно знать», — рассказала она журналистам РИА Новости.

Ранее его включили в список «потенциально опасных астероидов», поскольку его полет проходить в поле тяготения Земли — 929 тысяч километров. Ученые открыли этот астероид 25 июля. Его скорость приближения к Земле составляет 13 километров в секунду.

Фаина Рублева также рассказала, что планетарий не планирует проводить какие-либо наблюдения.

«Астероид – крошечное тело. Если он где-то далеко пролетает – увидеть его крайне сложно. Расстояние - миллион километров», — подчеркнула Рублева. 

По ее словам, наиболее интересно наблюдать за метеорными потоками, чем за астероидами.

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Источник: РИА Новости
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