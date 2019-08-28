Лавров перечислил условия для встречи в «нормандском формате»

Москва, 28 августа. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал условия для новой встречи лидеров стран в «нормандском формате».

По словам главы российского МИД, для начала подготовки новой встречи в «нормандском формате» нужен прогресс в реализации достигнутых ранее договоренностей. В частности, речь идет о «начале устойчивого разведения сил и средств» в районе линии соприкосновения в Донбассе. Лавров отметил, что процесс уже начался, но пока еще далек от завершения.

«Второе — это обеспечение так называемой формулы Штайнмайера, которая фиксирует, как будет вводиться закон об особом статусе Донбасса и как будут проводиться выборы. Когда мы увидим процесс в этих вещах, то можно будет начинать готовиться к новому саммиту», — заявил министр.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что саммит в «нормандском формате» может пройти в сентябре. Канцлер ФРГ Ангела Меркель подтвердила, что встреча состоится в Париже. Тема возможного саммита обсуждалась также в ходе встречи лидера РФ Владимира Путина с его французским коллегой.

Гражданская война в Донбассе началась в 2014 году, когда жители Луганской и Донецкой областей Украины отказались признавать легимность поддерживаемого националистами правительства, пришедшего к власти в Киеве в результате государственного переворота. В ответ украинские власти объявили о проведении в регионе так называемой «антитеррористической операции». Жертвами войны, по данным ООН, стали около 13 тысяч человек, десятки тысяч были вынуждены покинуть свои дома.

Вопросы мирного урегулирования в Донбассе неоднократно обсуждались на разных уровнях, в том числе в «нормандском формате» (Россия, Германия, Франция, Украина), а также в ходе встреч в Минске. Несмотря на достигнутые договоренности о прекращении огня, перестрелки в регионе возобновляются практически ежедневно.

Как пишет «Газета.ру», рано утром 27 августа украинские боевики открыли огонь из танков по жилым домам в подконтрольном Донецкой Народной Республике селе Коминтерново.