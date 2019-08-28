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Россия

Путин поблагодарил сборную России за хорошие результаты на WorldSkills

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Путин поблагодарил сборную России за хорошие результаты на WorldSkills

Казань, 28 августа. Российская сборная WorldSkills показала хорошие результаты на прошедшем 45-ом мировом чемпионате по профессиональному мастерству в Казани, заявил президент РФ Владимир Путин.

Во вторник глава государства встретился с членами российской сборной WorldSkills, сообщает пресс-служба Кремля. Путин сообщил, что руководство движения WorldSkills International «в восторге не только от организации» мероприятия, но и от результатов работы российской команды.

«Не буду все повторять, чтобы не выглядеть нескромным, но знаю, что результат очень хороший, скачок заметный по сравнению с предыдущими соревнованиями такого уровня, причем практически по всем компетенциям», — заявил президент.

Путин поблагодарил сборную России за хорошие результаты на WorldSkills

Путин отметил, что страна гордиться результатами сборной. Он подчеркнул, что полученные медали не случайны — они заработаны талантом, трудом, трудолюбием и «желанием доказать, что в любом деле существуют такие компетенции, которые являются высшими достижениями в профессии».

Глава государства отметил также проделанную работу наставников и организаторов соревнований. 

«Низкий поклон вам всем и вашим коллегам, тем, кто работает — может быть, работал и работает — вне рамок WorldSkills, но делает свое дело на высшем уровне. Это чрезвычайно важно», — отметил Путин.

Президент выразил уверенность, что, как и Казань, Санкт-Петербург подготовится к следующим соревнованиям «не хуже, а еще лучше».

Путин поблагодарил сборную России за хорошие результаты на WorldSkills

Чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills 2019 завершился во вторник в Казани торжественной церемонией вручения медалей. В неофициальном общекомандном зачете российская сборная заняла второе место, завоевав 14 золотых медалей, четыре серебряных и четыре бронзовых. Первое место — у сборной Китая (16, 14, 5). Третье место — у Кореи. 

За время проведения чемпионата WorldSkills в Казани соревнования посетили более 200 тысяч человек. Казань получила право на проведение чемпионата в августе 2015 года. Главными конкурентами столицы Татарстана были Париж и бельгийский Шарлеруа.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, юниорский состав сборной России завоевал практически все золотые медали на WorldSkills. Исключением стал только норматив «Малярные и декоративные работы». Молодежные команды состязались по 13 компетенциям, в общей сложности в стартах участвовали 13 стран.

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