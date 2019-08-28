Экс-сотрудника Google обвинили в США в краже технологий компании

Нью-Йорк, 28 августа. Прокуратура Северного округа штата Калифорния предъявила экс-сотруднику Google Энтони Левандовски обвинения в краже технологий компании.

Левандовски обвиняют в похищении принадлежащей Google и представляющей коммерческую тайну информации о беспилотных автомобилях. Как сообщает прокуратура, бывший сотрудник компании мог незаконно скачать около 14 тысяч файлов.

В заявлении ведомства говорится, что Левандовски был одним из основателей подразделения Google, занимающегося разработкой беспилотных авто. В частности, он принимал участие в разработке специального лазерного радара, предназначавшегося для установки на беспилотниках. Проработав в компании с 2009 по 2016 год, подозреваемый уволился из этого подразделения, скачав перед уходом большое количество файлов с данными о технологиях.

Еще во время работы в Google, Левандовски основал собственную фирму, получившую название Otto. В 2015 году он начал переговоры с конкурентами Google из Uber Advanced Technologies о приобретении принадлежащей ему компании. Сделка была осуществлена в августе 2016 года, после чего подозреваемый стал сотрудником Uber.

В случае, если вина Левандовски будет доказана в суде, ему может грозить тюремный срок до 10 лет, а также штраф в размере 250 тысяч долларов. Кроме того, его могут обязать компенсировать якобы нанесенный ущерб, сумма которого пока не называется.

Подразделение Google, в котором работал Левандовски, в 2016 году подало судебный иск к Uber, обвинив ее и своего бывшего сотрудника в краже технологий. Спор был урегулирован в досудебном порядке, но Левандовски был уволен из Uber из-за его отказа участвовать во внутреннем расследовании.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что одного из руководителей компании Huawei Эрика Сюя обвинили в краже коммерческой тайны у американского стартапа из Кремниевой долины CNEX Labs.