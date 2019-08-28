Путин указал врио главы Астраханской области на важность общения с жителями региона

Казань, 28 августа. Президент РФ Владимир Путин на встрече с врио губернатора Астраханской области Игорем Бабушкиным обратил внимание на важность общения с жителями региона, сообщает пресс-служба Клемля.

Во время рабочей встречи глава государства попросил Бабушкина рассказать о состоянии дел в регионе. По словам врио губернатора, «ситуация развивается очень активно». Регион входит в завершающую стадию перед выборами, проходят дебаты с кандидатами.

Кроме того, Бабушкин сообщил, что область «активно движется вперед» по программам развития социальной сферы; власти «изыскивают дополнительные средства и возможности для поддержания социальных проектов».

«С людьми надо чаще встречаться, рассказывать им о ваших планах, слушать их представления о том, как и чего нужно добиться в Астраханской области. Это очень важно», — отметил в свою очередь президент РФ.

Бабушкин в ответ сообщил, что «объехал все районы» области, активно встречается с людьми.

«Сегодня понимаю те проблемы, которые волнуют наших жителей. Мы очень активно погрузились в эти проблемы и пути их решения ищем, находим и предлагаем», — заявил он.

Отметим, на встрече с врио губернатора в начале августа президент пообещал помочь властям при создании портовой особой экономической зоны. Бабушкин тогда сообщил, что власти активно занимаются созданием портовой ОЭЗ. По его словам, к концу года станут известны окончательные сроки и этапы формирования территории.

Напомним, 5 июня Путин принял отставку врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова, назначив временно исполняющим обязанности главы региона 49-летнего Бабушкина, сообщала «Газета.ру».