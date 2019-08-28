Советник Асада раскритиковал попытки США сорвать Дамасскую международную ярмарку

Дамаск, 28 августа. Угрозы США в адрес участников международной выставки в Дамаске показывает страх Вашингтона, который пытается изображать из себя полицейского с дубинкой, заявила советник президента Сирии Бусейна Шаабан.

Посольство США в Дамаске ранее распространило в соцсетях призыв к компаниям отказаться от участия в 61-й Дамасской выставке, угрожая внесением в санкционные списки США.

По словам Шаабан, США пытаются из себя изображать «полицейского с дубинкой» и своими заявлениями причиняют больше проблем себе, чем другим.

«Интересоваться тем, кто приедет на выставку, и определять какие-то конкретные санкции для участников… означает, что они боятся. Такому государству как США, не идет говорить о таких мелких вещах», — цитирует слова Шаабан РИА Новости.

Дипломат отметила, что ранее она сама оказалась в американских санкционных списках, из-за чего ей закрыть въезд в Европу и США.

61-я Дамасская международная ярмарка проводится под патронатом президента САР Башара Асада. Мероприятие откроется с 28 августа и продлится до 6 сентября. Свою работу выставка возобновила в 2017 году после пятилетнего перерыва.

Ранее угрозы со стороны США прокомментировал МИД РФ. По данным ведомства, заявления американской стороны являются самым настоящим блокированием усилий властей САР восстановить свою страну.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил мнение, что это известная риторика, которую Штаты используют в отношении не только Сирии, но и других стран, где власти «не пляшут под чью-либо дудку». Подобный подход Белого дома Лавров назвал неприемлемым.