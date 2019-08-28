Посол Франции рассказала о развитии отношений с Россией

Париж, 28 августа. Посол Франции в России Сильви Берманн заявила, что Франция заинтересована в поддержании хороших отношений с Россией в контексте происходящих событий в мире.

«Очень важно располагать хорошими отношениями с Россией в контексте изменений мировой системы и усиления влияния Китая, а также ставшей менее многосторонней позиции США», — написала Берманн на своей странице в Twitter.

По ее словам, Москва придерживается схожей с Парижем позиции в отношении Ирана. Берманн подчеркнула, что Франция может работать совместно с Россией по темам Украины, Сирии и Африки. Кроме того, Москва намерена ратифицировать Парижское соглашение по климату, отметила Берманн.

«Существует немало инициатив, которые мы можем осуществлять совместно», — подчеркнула посол Франции в России.

Берманн заявила, что тема Украины находится во Франции в числе приоритетных, поскольку именно из-за нее были введены санкции против России.

«Если мы хотим обновить отношения Франции и Европейского союза с Россией, то совершенно очевидно, что необходимо обсуждать именно эти вопросы», — заметила посол.

Она подчеркнула, что Франция выступает за проведения нового саммита в «нормандском формате».

«Так что можно быть уверенным в том, что отношения с Россией будут предметом нашего внимания в течение предстоящих месяцев и лет», — заявила Берманн.

Напомним, президенты Франции и России Эммануэль Макрон и Владимир Путин провели переговоры в форте Брегансон. Они обсудили вопросы международных и двусторонних отношений. Вскоре в Россию приедут главы МИД и министерства вооруженных сил Франции, об этом заявил французский лидер во вторник, сообщает «Газета.ru».

Ранее президент Франции высказал мнение, что заметные геополитические изменения приведут к прекращению доминирования Запада.

«Мы видим конец западной гегемонии в мире. Обстоятельства меняются», — сказал французский лидер.

Макрон считает, что Китай и Россия вытесняет Запад с главенствующих позиций.