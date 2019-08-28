Литва получит от США 500 бронеавтомобилей на сумму в $170 млн

Вашингтон, 28 августа. США продадут Литве 500 многоцелевых бронеавтомобилей JLTV вместе с дополнительным оборудованием. Общая сумма контракта составит 170,8 млн долларов.

В Минобороны США считают, что поставка этой техники поможет армии Литвы противостоять угрозам со стороны противников. Выполнение контракта отвечает интересам внешней политики и национальной безопасности США, подчеркнули в Пентагоне.

В апреле США и Литва подписали план военного сотрудничества, который рассчитан до 2024 года. Страны будут взаимодействовать в области «сдерживания и безопасности в регионе Балтийского моря». Согласно документу, Вашингтон и Вильнюс будут проводить совместные учения, а также обмениваться делегациями военных.

Кроме того, в Литве недалеко от российской границы возвели военный авиационный полигон. На нем готовят личный состав для военно-воздушных сил, также пилоты отрабатывают удары по наземным целям. Объект полностью соответствует стандартам НАТО и находится в 60 километрах от российской границы.

Так, страны НАТО вложат 260 млн долларов в строительство военной инфраструктуры для американских войск в Польше. Деньги пойдут на строительство объектов для складирования и ремонта военной техники.

Напомним, в 2016 году на саммите НАТО был ратифицирован документ по усилению группировки военного альянса якобы «из-за угрозы» со стороны РФ. В Москве неоднократно заявляли, что не планируют на кого-либо нападать, однако не станут терпеть усиление военного контингента рядом с границей РФ.