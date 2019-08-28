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Япония закупит у США ракет-перехватчиков системы ПРО на $3,29 млрд

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Япония закупит у США ракет-перехватчиков системы ПРО на $3,29 млрд

Вашингтон, 28 августа. Госдепартамент США одобрил продажу Японии 73 ракет-перехватчиков для системы противоракетной обороны (ПРО).

О планируемой сделке сообщает Агентство по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности США. Речь идет о продаже Японии ракет-перехватчиков SM-3 Block IIA и пусковых установок для них. В сообщении отмечается, что продажа ракет «будет поддерживать внешнюю политику и нацбезопасность Соединенных Штатов» путем повышения безопасности «крупного союзника».

«Для национальных интересов США важно помочь Японии в развитии и поддержании сильного потенциала самообороны. Предлагаемая продажа повысит потенциал ПРО Японии для защиты своей территории и размещенных там американских военнослужащих», — отмечает агентство, входящее в систему Пентагона.

Американская сторона особо подчеркивает, что сделка не изменит военный баланс сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе. С этим утверждением могут поспорить Россия и Китай, неоднократно выражавшие беспокойство по поводу вероятного размещения противоракет США в Японии.

Япония закупит у США ракет-перехватчиков системы ПРО на $3,29 млрд

Стимулом, подтолкнувшим Вашингтон к скорейшему одобрению сделки, является рост напряженности на Корейском полуострове. Согласно достигнутым ранее договоренностям, КНДР не проводит пуски баллистических ракет большой дальности, но за последние месяцы провела не менее семи испытательных пусков новых ракет малой дальности, все они осуществлялись в направлении Японского моря.

Напомним, в ходе последней встречи, состоявшейся в демилитаризованной зоне на границе Северной и Южной Кореи президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын договорились о совместной работе по разоружению на полуострове, но на текущий момент переговоры о денуклеаризации между Пхеньяном и Вашингтоном фактически приостановлены.

Как сообщает «Газета.ру», на днях Трамп заявил, что может вновь встретиться с Ким Чен Ыном на фоне северокорейских ракетных испытаний. Президент США отметил, что без ядерного оружия КНДР станет «одной из самых успешных стран в мире».

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Источник: РИА Новости
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