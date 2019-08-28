Названа численность боевиков ИГ в Сирии

Нью-Йорк, 27 августа. Около трех тысяч членов террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) и их сторонников действуют сейчас в Сирии, заявил заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин.

Выступая на заседании Совбеза ООН по борьбе с терроризмом, Кузьмин сообщил, что сегодня общая численность террористов ИГ1 и их сторонников в Сирии составляет порядка трех тысяч человек. Помимо этого, на территории Сирии действует множество других террористических формирований, наиболее боеспособным из которых остается «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в РФ).

«Более 1,5 тыс. боевиков вернулись из зон боевых действий в места постоянного проживания или прибыли под видом временно перемещенных лиц в другие населенные пункты», — добавил Кузьмин.

Вооруженный конфликт в Сирийской Арабской Республике продолжается с 2011 года. Правительственные войска при поддержке ВКС РФ освободили практически всю территорию государства от контроля незаконных вооруженных бандформирований. Власти САР приступили к восстановлению инфраструктуры после боевых действий.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что курдские информационные источники опубликовали имена и данные террористов ИГ, которые в настоящее время воюют в составе бандформирований «умеренной оппозиции» на севере Сирии. «Информационный центр Рожавы» (Rojava Information Center) подтверждает: большое количество «бывших» террористов запрещенной в России группировки нашли себе место в рядах протурецких формирований «Сирийской свободной армии» (ССА) — той самой «умеренной оппозиции», которую в борьбе с Дамаском поддерживают также страны Запада.

1 Организация запрещена на территории РФ.