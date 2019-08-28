Досрочные выборы в Мосгордуму стартуют в Москве

Москва, 28 августа. В столице стартуют досрочные выборы в Мосгордуму, на которых жители столицы смогут проголосовать досрочно в будни и в выходные дни. Досрочное голосование будет длиться до 7 сентября.

В будние дни территориальные избирательные комиссии будут работать с 16.00 до 20.00, в выходные — с 10.00 до 14.00. Досрочно проголосовать можно будет в связи с отпуском или работой, в связи с проблемами со здоровьем, а также по иным причинам.

Напомним, всего на выборах зарегистрировано 233 кандидата. Партии представляет 171 из них, 62 являются самовыдвиженцами. Отказы в регистрации получили 57 кандидатов. Выборы пройдут 8 сентября.

Ранее был представлен сайт под названием «Кандидат-2019», на котором размещена вся доступная информация об участниках предстоящих выборов в Мосгордуму.

Добавим, что выдвижение кандидатов завершилось 5 июля. В выборах в Мосгордуму примут участие 233 кандидата. Среди них 62 самовыдвиженца, от парламентских партий баллотируются 129 человек. Из-за серьезных нарушений при сборе подписей городская избирательная комиссия не зарегистрировала 57 претендентов.

В число тех, кому ответили отказом из-за превышения порога брака в собранных за них подписях, вошли протеже скандально известного блогера Алексея Навального Любовь Соболь, Дмитрий Гудков, Константин Янкаускас, Иван Жданов, Илья Яшин и другие независимые кандидаты и представители непарламентских объединений. Причиной недопуска стали их попытки пробраться в МГД посредством фальсификаций.

Например, у Соболь нашли 14% поддельных подписей, при этом законом допускается только 10% брака. Так называемой «оппозиции» вышли боком как работа «художественных мастерских» по рисовке подписей. Кроме того, в их документах нашли подписи давно умерших москвичей. Эксперты отмечают, что навальнисты сознательно пошли на фальсификацию подписей, чтобы получить повод для организации массовых беспорядков.