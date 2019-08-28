МИД не увидел разницы между правилами проведения митингов в России и Европе

Москва, 27 августа. МИД России указал на схожесть принципов, на которых регулируется проведение массовых акций в России, Франции и Германии.

В МИД РФ поступили обращения с просьбой разъяснить законодательство о правах граждан на протест в Германии и Франции в сравнении с Россией. В связи с этим ведомство объясняет, что конституционное законодательство Франции и Германии построено на той же логике и принципах, что и российское.

«Конституциями устанавливается свобода выражения мнений и собраний, которая, тем не менее, может быть серьезно ограничена законом в целях защиты от злоупотреблений. Возможность такого ограничения зафиксирована в самих конституциях», — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Условия и организация публичных мероприятий прописывается в законодательстве. При этом в Германии и Франции «такой порядок вещей считается отвечающим принципам демократического общества».

К примеру, вопрос о правах на митинги во Франции прописан в статье 11 Декларации прав и свобод человека и гражданина 1789 года (часть Конституции). Там оговариваются ограничения: «каждый гражданин может свободно высказываться, писать, печатать, отвечая лишь за злоупотребление этой свободой в случаях, предусмотренных законом».

В соответствии с французскими законами, проведение митинга на общественных дорогах разрешено только при условии предварительного уведомления. Кроме того, «мероприятие может быть запрещено, если собрание создает чрезвычайную угрозу публичному порядку». Наказание за нарушение правил организации мероприятий может составлять до шести месяцев лишения свободы и штраф в 7,5 тысяч евро.

В Конституции Германии неотъемлемое право «собираться мирно и без оружия» ограничено законодательными актами (Закон о собраниях и шествиях от 24 июля 1953 года).

В частности, есть список тех, кто лишен данного права (к примеру, если данный гражданин использует свободу собраний для борьбы против основ свободного демократического строя). Кроме того, не допускаются собрания, участники которых облачены в униформу.



И, как и в любой другой стране, акция может быть запрещена властями, если она угрожает общественной безопасности или правопорядку.

Отметим, ранее организацию митингов в России и Европе сравнил президент РФ Владимир Путин. 21 августа на пресс-конференции после переговоров с финским лидером Саули Ниинисте Путин заявил, что прошедшие в столице митинги не являются уникальным явлением по сравнению с тем, что происходит в других странах, в том числе в Европе.

Он обратил внимание на то, что митинги в других странах, в отличие от России, более масштабны, а их последствия гораздо более тяжелые. По его словам, «там речь идет и о значительном количестве погибших людей, о тысячах раненых манифестантов».