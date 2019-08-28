В Совфеде обвинили пожаловавшихся на «отказ» в визе сенаторов США в самопиаре

Москва, 28 августа. Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что американские сенаторы занимаются пиаром, рассказывая про «отказ» в получении российской визы. По его словам, сенаторы не согласовывали свой визит с Советом Федерации.

«Если они хотят приехать в Россию, то хорошо бы сначала получить приглашение. Если бы они планировали приехать по линии российского парламента и согласовали с Совфедом или Госдумой свой визит, думаю, проблем бы не было», — отметил Климов.

Он напомнил, что между Россией и США существует визовый режим. Климов подчеркнул, что в 2018 году американские сенаторы не захотели общаться с российскими коллегами. Тогда парламентарии из РФ планировали нанести ответный визит на приезд американских конгрессменов в Россию.

«Мы получили вежливый намек, что ехать бы не надо», — пояснил Климов.

26 августа сенатор-республиканец Рон Джонсон заявил, что Россия отказала выдать ему визу. В посольстве РФ заявили, что Джонсон не обращался за разрешением на посещение страны. Позже на отказ в получении визы пожаловался сенатор-демократ Крис Мерфи.

Напомним, Рон Джонсон возглавляет подкомитет Сената США по сотрудничеству в сфере европейской и региональной безопасности. Ранее он поддержал антироссийские законопроекты, а также был одним из инициаторов переименования улицы в Вашингтоне в честь политика Бориса Немцова, перед посольством РФ.

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков заявил, что Джонсону необходимо поднять вопрос об отмене антироссийских санкций в отношении Москвы, в том случае, если он хочет приехать в Россию. После этого у Москвы появятся основания пересмотреть «стоп-листы», которые были введены в ответ на включение в подобные списки представителей РФ.