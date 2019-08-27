Милонов придумал наказание Волочковой, сравнившей мангал с Вечным огнем

Москва, 27 августа. Депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что экс-балерина Анастасия Волочкова своим сравнением мангала с Вечным огнем затронула запретную тему для шуток.

Во вторник Волочкова на своей странице в соцсетях записала в сторис видео о посиделках с барбекю и в шутку назвала его «Вечный огонь». На видео Анастасия рассказывает, что ее в очередной раз пытаются откормить шашлыком из мяса птицы, однако балерина все равно придерживается собственного, более легкого меню.

Комментируя активность экс-балерины в соцсетях, Милонов выразил мнение, что данная выходка не должна быть спущена Волочковой с рук.

«Есть вещи, которые мы не понимаем в качестве территории для шутки или эксперимента. В частности, это память о погибших защитниках нашей страны. Там невозможно шутить, просто вот от слова нельзя. Это некая сакральная зона, которая должна быть защищена и охраняема государством», — цитирует слова депутата Пятый канал.

По мнению Милонова, в качестве наказания Волочковой можно предписать посещение на некоторое время занятий в Юнармии.

«Выписать ей там месяц, чтобы она ходила на занятия, училась, сдавала экзамены», — добавил Милонов.

Ранее скандал разгорелся вокруг телеведущей, звезды релити-шоу «Дом-2» Ольги Бузовой. В Instagram она показала ролик, на котором облизывает тарелку. На вопрос о том, зачем она это делает, Бузова ответила, что «так вкусно, она же блокадница».

Позднее из-за шквала негативных комментариев певице пришлось ограничить доступ к своей странице, на которую подписаны более 16 млн человек, передает «Газета.ру». Записи 33-летней артистки в социальной сети могут просматривать только лишь те пользователи, которые на нее подписаны.

Продюсер Диана Бичарова раскритиковала «блокадницу» Бузову и предложила ей «встать на колени и умолять» о прощении тех, кто действительно пережил блокаду Ленинграда.По мнению Дианы Бичаровой, есть вещи, над которыми нельзя смеяться. И статус жителя блокадного Ленинграда — одна из таких вещей.