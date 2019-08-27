ВСУ обстреляли из минометов и пулеметов юг ДНР и окраину Горловки

Донецк, 27 августа. Украинские военные обстреляли юг Донецкой народной республики и окраину Горловки. Об этом журналистам рассказал представитель Народной милиции ДНР.

«В 18.55 и 19.30 оккупанты из 36-й бригады открыли огонь из 120 - и 82-миллиметровых минометов по населенным пунктам Ленинское и Коминтерново, выпустив восемь мин», — рассказал представитель Народной милиции ДНР.

Кроме того, ВСУ обстреляли из крупнокалиберных пулеметов населенный пункт Зайцево на окраине Горловки. В результате атаки загорелся жилой дом. Пожарные расчеты не могут приступить к тушению из-за продолжающегося обстрела.

Ранее пьяный солдаты 46-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, дислоцированной в городе Счастье Луганской области, ограбили продуктовый магазин из-за отсутствия на нем флага Украины.