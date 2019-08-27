Путин рассказал об объединяющей и гуманистической миссии WorldSkills

Казань, 27 августа. Президент РФ Владимир Путин отметил объединяющую и гуманистическую миссию мирового чемпионата по стандартам WorldSkills.

На церемонии закрытия 45-го мирового чемпионата по стандартам WorldSkills Путин подчеркнул, что, создавая с другими странами доступную модель подготовки кадров, Россия может «ответить на вызовы наступающей технологической эпохи, обеспечить устойчивое развитие, сформировать условия для повышения благосостояния людей».

В решении этих задач, по словам Путина, видится объединяющая и гуманистическая миссия WorldSkills. Президент заверил, что европейское первенство по стандартам WorldSkills в Петербурге в 2022 году пройдет на самом высоком уровне.

Мировой чемпионат по профессиональному мастерству WorldSkills стартовал в Казани 22 августа. В соревнованиях приняли участие около 1,3 тысячи молодых людей из 63 стран. Главной площадкой для проведения чемпионата стал международный выставочный центр «Казань Экспо». На чемпионате WorldSkills Россию представляли 63 конкурсанта.

За время проведения чемпионата WorldSkills в Казани соревнования посетили более 200 тысяч человек. Казань получила право на проведение чемпионата в августе 2015 года. Главными конкурентами столицы Татарстана были Париж и бельгийский Шарлеруа.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, юниорский состав сборной России завоевал практически все золотые медали на WorldSkills. Исключением стал только норматив «Малярные и декоративные работы». Молодежные команды состязались по 13 компетенциям, в общей сложности в стартах участвовали 13 стран.

Как сообщал RT, президент Татарстана Рустам Минниханов на встрече с заместителем председателя Народного политического консультативного совета Китая Ван Юнцином сообщил о готовности помочь в организации чемпионата мира по рабочим профессиям WorldSkills в 2021 году. Регион планирует направить специалистов в Шанхай.